Туктамышева — про номер на шоу-программах: «У меня есть идея, уже в процессе костюм»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева, капитан команды красных на Кубке Первого канала, рассказала про свой номер на шоу-программах.

«У меня есть идея, есть постановщики и есть в работе то, что мы собираемся использовать. Уже в процессе костюм и атрибутика номера. Ставить мы начнем сразу же после этих соревнований, главное, что есть идея, это всегда самое сложное — понять, как раскрыть полностью образ. Сейчас есть понимание, осталось перенести это на лед, посмотреть, как это будет выглядеть», — сказала Туктамышева.

Команда Туктамышевой заняла второе место на Кубке Первого канала-2024 и выиграла 8,5 миллиона рублей. Победителем турнира стала команда Анны Щербаковой.