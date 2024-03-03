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3 марта, 19:42

Валиева назвала переломный момент на Олимпиаде в Пекине

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась воспоминаниями о том, с какими чувствами выходила на раскатку перед произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

«До этого не было особо фотографов, а тут все вокруг с фотоаппаратами, все фотографируют, выкладывают сразу же то, как ты упала. Я вышла на раскату и поняла, что все. Если я понимала, что не делаю сальхов, не делаю аксель, тем более не сделала тулуп, надо было оставить этот тулуп и не пытаться делать то ли двойной, то ли тройной аксель, а пойти кататься с тройными прыжками. Но я испугалась, что мне скажут тренеры, почему не вошла во все прыжки, наверное, в тот момент я и сдалась», — приводит ТАСС слова спортсменки со ссылкой на документальный фильм канала NHK «Исповедь Валиевой».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Во время Олимпиады-2022 в Пекине выяснилось, что в допинг-пробе россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025 года.

Все результаты 17-летней спортсменки, показанные с 25 декабря 2021 года, были аннулированы. Также сборная России лишилась золотых медалей в командном турнире на Олимпиаде-2022 после вычета результата дисквалифицированной Валиевой.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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