Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала информацию о возвращении к ней Трусовой

21:52
Этери Тутберидзе. Фото Global Look Press.
Этери Тутберидзе. Фото Global Look Press.
Теги:

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала слова директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о возвращении к ней Александры Трусовой. По словам Тутберидзе, Лайшев не уполномочен делать такие заявления.

«Серьезно, какой можно дать комментарий по поводу возвращения, — цитирует Тутберидзе РЕН ТВ 1 апреля. —  Кто сказал по поводу возвращения? Он (Лайшев. — Прим. «СЭ») не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно. Слушайте, отстаньте от меня, нет, ничего я не подтверждаю».

Лайшев ранее заявил «РИА Новости», что Александра вернется к своему бывшему тренеру, и это не шутка.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года. 16-летняя фигуристка — бронзовый призер чемпионата мира.

Плющенко в этот же день назвал сообщение шуткой.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/818524-tutberidze-prokommentirovala-slukhi-o-vozvrashchenii-k-nei-trusovoi

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...