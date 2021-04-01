Тутберидзе прокомментировала информацию о возвращении к ней Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала слова директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о возвращении к ней Александры Трусовой. По словам Тутберидзе, Лайшев не уполномочен делать такие заявления.

«Серьезно, какой можно дать комментарий по поводу возвращения, — цитирует Тутберидзе РЕН ТВ 1 апреля. — Кто сказал по поводу возвращения? Он (Лайшев. — Прим. «СЭ») не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно. Слушайте, отстаньте от меня, нет, ничего я не подтверждаю».

Лайшев ранее заявил «РИА Новости», что Александра вернется к своему бывшему тренеру, и это не шутка.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года. 16-летняя фигуристка — бронзовый призер чемпионата мира.

Плющенко в этот же день назвал сообщение шуткой.