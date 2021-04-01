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Лайшев заявил, что Трусова на днях вернется к Тутберидзе

19:00
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Александра Трусова вернется в школу «Самбо-70», заявил руководитель центра образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. Он утверждает, что это не шутка на 1 апреля.

«Александра Трусова вернется обязательно, — цитируют Лайшева «РИА Новости» 1 апреля. —  Это произойдет на днях. Никакой шутки в этом нет. Это единая семья, она очень хорошая девочка, мы все её любим. Мы знаем, что при ее мудрых родителях, при ее рассудительности она будет в единой семье «Самбо-70».

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года. 16-летняя фигуристка — бронзовый призер чемпионата мира.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210401/trusova-1603846423.html

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