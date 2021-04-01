Хореограф группы Тутберидзе разыграл подписчиков: «Кто повелся, тот балбес»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков разыграл своих подписчиков в Instagram на 1 апреля. Он пошутил, что покидает группу.

«Друзья, я долго думал, как вам сообщить! Да просто скажу как есть, ухожу из «Хрустального», пускаюсь в свободное плавание, преподавать я буду как и раньше, но не в таких количествах. Надеюсь, вы меня поймете, у каждого из нас есть свои жизненные обстоятельства и нам приходится принимать решения, какими бы они горькими ни были», — написал Железняков.

Позднее он в комментарии написал: «Кто повелся, тот балбес. С первым апреля вас».