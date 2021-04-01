Плющенко о возвращении Трусовой к Тутберидзе: «Шутку оценили, с 1 апреля»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал заявление руководителя центра образования «Самбо-70» Рената Лайшева о том, что Александра Трусова вернется в группе Этери Тутберидзе.

«Мы шутку оценили! Всех с 1 апреля», — написал Плющенко в stories Instagram.

Лайшев ранее заявил «РИА Новости», что Александра вернется к своему бывшему тренеру, и это не шутка.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года. 16-летняя фигуристка — бронзовый призер чемпионата мира.