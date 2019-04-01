Тутберидзе ответила Родниной: "Фигурное катание начало прогрессировать, когда к соревнованиям допустили маленьких девочек"

Российский тренер Этери Тутберидзе прокомментировала высказывание Ирины Родниной. Трехкратная олимпийская чемпионка считает, что 14-летних спортсменок, выполняющих сложные прыжки, не стоило допускать на чемпионат России.

– Там столько пунктов, с чего бы начать... У нее столько заслуг, что ей нужно кланяться до конца жизни. Но она не действующий тренер, – сказала Тутберидзе. – Маленьких девочек не стоит допускать на чемпионат России? Фигурное катание начало прогрессировать, когда к соревнованиям со взрослыми допустили маленьких девочек. Вспомните Аделину Сотникову​, в 17 лет ставшую олимпийской чемпионкой после нескольких побед на чемпионате России. Женя Медведева в 14 лет взошла на подиум среди взрослых. В США 12-летняя девочка (Алиса Лью. – Прим. "СЭ") стала чемпионкой и прыгает четверной лутц. Они допускают девочек, а мы будем сдерживать? Это прогресс. Почему их не пускать?

В 20 лет я бы не стала изучать новые сложные прыжковые элементы – это дополнительный травматизм. Но в подростковом все возможно, и это никуда уже от них не уйдет.

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