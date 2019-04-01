Этери Тутберидзе: "Юлией Липницкой восхищался весь мир"

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире программы "Познер" рассказала о бывшей ученице Юлии Липницкой​.

– Весь мир восхищался Юлей, свою долю любви она получила.

Она отложила коньки? Это безостановочные нагрузки, тяжело психологически – ожидание новых программ, новых побед, она прошла свой путь с помощью своей мамы, меня. Думаю, она счастлива, что у нее была возможность оказаться на вершине успеха, показать свои лучшие программы.​

Липницкая – олимпийская чемпионка в командных соревнованиях. Также спортсменка выиграла серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы. Липницкая завершила карьеру в апреле 2017 года.