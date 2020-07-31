Тутберидзе объявила о расставании с Косторной

Тренер Этери Тутберидзе объявила о прекращении сотрудничества с Аленой Косторной. Причиной специалист назвала личные разногласия.

«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим, — написала Тутберидзе в Instagram. — Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов.

А дальше... такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь).

Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лед с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались...

Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех кто с нами — есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям".



Косторная в сезоне-2019/20 стала чемпионкой Европы и выиграла финал «Гран-при», также на ее счету серебро и две бронзы чемпионатов России.

В мае от Тутберидзе ушла другая ее ученица — Александра Трусова, которая будет заниматься в академии Евгения Плющенко.