Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу результатов российского танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина на этапах «Гран-при» по фигурному катанию.

На турнирах в Турине и Гренобле пара заняла третьи места.

«Все время какие-то ситуации. Во-первых, наша федерация могла бы позаботиться о них, чтобы они были на других этапах серии, чтобы они не сталкивались все время лбами и не оказывались третьими. Это можно сделать. Если это захотеть.

Тяжелое время им переживать, но сдаваться не нужно, потому что сдаться легче, чем продолжать этот тяжелый путь. Это огромная несправедливость — то, что с ними происходит. Дай бог им сейчас сил набраться на чемпионат России, мне очень нравятся их программы в этом году, очень интересно их смотреть", — цитирует Тарасову ТАСС.