Туктамышева: «Я не такая простая девчонка, так просто я не уйду»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась о своей карьере и сообщила, что ей помогает не обращать внимания на негативные комментарии в свой адрес.

«Я чувствую поддержку, как за меня болеют, переживают. Я это вижу. Я бы не сказала, что отношение как-то кардинально поменялось, но я не хочу об этом думать. Я хочу думать о том, как сделать еще лучше программу, как бы мне еще улучшить результаты. Поэтому я стараюсь нейтрально относиться к тому, что говорят все вокруг.

Не могу брать на себя ответственность и говорить, что я символ женского катания. Есть еще и другие фигуристки, которым за 20. Они тоже прекрасно катаются. Важно просто со всей душой и сердцем относиться к тому, что ты делаешь», — цитирует Туктамышеву «Первый канал».

25 ноября стало известно, что 24-летняя фигуристка не стала исполнять тройной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп в ходе короткой программы во время первой официальной тренировки на «Гран-при» России.