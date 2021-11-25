Камила Валиева рассказала о том, как начала учить четверные прыжки

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о том, как научилась выполнять четверные прыжки.

«Мне Этери Георгиевна Тутберидзе сказала: ну, у тебя тулуп хороший, давай четверной. Я такая: куда? Я так очень долго-долго ездила, потом на удочке прыгали. Потом мне сказали попробовать самой, без удочки. Я очень долго настраивалась, но после первой попытки было очень страшно, но с облегчением: я зашла на первый прыжок.

Страшно больно упасть. Потому что можешь испугаться и даже немного раньше раскрыться. Тогда можно и ногу подвернуть и... много чего можно. Поэтому в каждый элемент нужно входить с холодной головой, помнить про каждую мелочь. В паническом состоянии это может плохо обернуться. Но я обычно очень нервничаю, на все отвлекаюсь, у меня куча мыслей в голове, думаю не о прыжке, а обо всем», — цитирует Валиеву «Первый канал».

Ранее Валиева заявила три четверных прыжка в произвольной программе «Гран-при России», который пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября. Девушки представят короткие программы 26 ноября.