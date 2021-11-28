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Туктамышева выступила с показательным номером под саундтрек мюзикла «Мулен Руж» на «Гран-при России». Видео

21:19
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила показательный номер на «Гран-при» в России.

Номер был поставлен под саундтрек мюзикла «Мулен Руж».

Туктамышева набрала на этапе в России 229,23 балла и заняла второе итоговое место. Фигуритка вышла в финал серии «Гран-при», который пройдет в Японии в декабре.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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