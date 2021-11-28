Туктамышева выступила с показательным номером под саундтрек мюзикла «Мулен Руж» на «Гран-при России». Видео
21:19
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила показательный номер на «Гран-при» в России.
Номер был поставлен под саундтрек мюзикла «Мулен Руж».
Туктамышева набрала на этапе в России 229,23 балла и заняла второе итоговое место. Фигуритка вышла в финал серии «Гран-при», который пройдет в Японии в декабре.
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