Показательный номер Камилы Валиевой на этапе «Гран-при» в Сочи. Видео
21:26
Российская фигуристка Камила Валиева выступила с показательным номером на этапе серии «Гран-при» в Сочи.
Она представила программу под композицию из фильма «Аватар».
По сумме выступлений она получила 272,71 балла и заняла первое место на турнире.
Также на соревнованиях в России Валиева обновила три мировых рекорда: за короткую, произвольную и по сумме программ.
Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю