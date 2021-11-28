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Показательный номер Камилы Валиевой на этапе «Гран-при» в Сочи. Видео

21:26
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Российская фигуристка Камила Валиева выступила с показательным номером на этапе серии «Гран-при» в Сочи.

Она представила программу под композицию из фильма «Аватар».

По сумме выступлений она получила 272,71 балла и заняла первое место на турнире.

Также на соревнованиях в России Валиева обновила три мировых рекорда: за короткую, произвольную и по сумме программ.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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