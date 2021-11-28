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Яркое выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на гала-вечере «Гран-при России». Видео

21:15
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили показательный номер на гала-вечере «Гран-при России».

Пара выступала под кавер песни «Beggin» в исполнении группы Maneskin.

Пара победила на этапе, набрав за обе программы 226, 98 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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