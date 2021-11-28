Яркое выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на гала-вечере «Гран-при России». Видео
21:15
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили показательный номер на гала-вечере «Гран-при России».
Пара выступала под кавер песни «Beggin» в исполнении группы Maneskin.
Пара победила на этапе, набрав за обе программы 226, 98 балла.
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