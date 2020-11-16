Туктамышева: «Фигурное катание не должно существовать лишь за счет четверных прыжков»

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказалась о тенденциях к омоложению женского катания. По ее мнению, процесс начался после успехов ее и Аделины Сотниковой.

— Когда мы с Аделиной Сотниковой стали показывать, что дети умеют выполнять сложные прыжки, тренеры задумались: а почему мой спортсмен не может так же? И начался прогресс, — цитирует GQ Туктамышеву. — То же самое происходит и теперь. Кто бы мог подумать, что дети будут прыгать четверные? Я никогда об этом не задумывалась. Но когда Саша Трусова и Аня Щербакова начали их выполнять...

Сейчас растет поколение детей, которых с 11-летнего возраста учат четверным прыжкам. а десять лет назад три-три — это было вау.

— Вы не раз комментировали захват взрослого фигурного катания детьми...

Мне на эту тему вообще не надо высказываться, на самом деле. В моем случае нежелательно говорить, что я за женственность, грацию, потому что сама была на месте этих юных фигуристок. Но в то время мы с Аделиной были уникальным явлением, тогда все фигурное катание было женственным, взрослым. А теперь на чемпионате России девочки почти на десять лет младше меня, и это норма. В общем, отвечу так: в фигурном катании хочется баланса. Прыгать четверные — здорово. Но лишь за счет них вид существовать не должен.