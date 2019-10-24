Трусова заявила четыре четверных прыжка в произвольной программе канадского этапа «Гран-при»

Российская фигуристка Александра Трусова заявила четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Канаде, сообщает пресс-служба ISU. 15-летняя фигуристка планирует исполнить четверной сальхов, четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным и комбинацию четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер.

Аналогичный набор Трусова показывала на коммерческом турнире в Японии. Трусова — единственная фигуристка, исполняющая четыре четверных прыжка в одной программе. Ей принадлежат мировые рекорды в произвольной программе и в сумме среди взрослых и юниоров.