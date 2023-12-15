Трусова рассказала, почему в хоккей играть сложнее, чем выступать в фигурном катании
Российская фигуристка Александра Трусова поделилась ощущениями от игры в хоккей против легенд футбольного «Локомотива».
— Какие ощущения от игры в хоккей?
— Хорошие.
— Скорости не такие, как в фигурном катании, жестче.
— Ну они более профессиональные, быстрее у меня забирают шайбу.
— Насколько сложно было готовиться?
— Я не готовилась, у меня сегодня выступление, сейчас сниму это и пойду кататься.
— Что сложнее, футбол или фигурное катание?
— Мне хоккей (смеется)
— Первый раз сегодня играете в хоккей?
— Нет, я с папой играла.
Новости