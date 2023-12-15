Трусова сообщила, что смотрит за игрой Овечкина
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о разнице между хоккеем и фигурным катанием.
— Ты же в фигурных коньках?
— Да.
— Не было опции хоккейные взять или ты просто сама не захотела?
— Надо было сначала поучиться кататься.
— В хоккейных сложнее?
— Я просто не пробовала, поэтому не стала. Мне никто не предлагал в принципе. Но не знаю, сначала надо бы попробовать хотя бы.
— Почему восьмой номер?
— Такой дали.
— Знаете, что под ним играет Александр Овечкин? Следите за его игрой?
— Смотрю иногда, но не то что слежу.
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