Трусова набрала 74.75 балла в короткой программе на турнире в США

Российская фигуристка Александра Трусова набрала 74.75 балла в короткой программе на U.S. International Classic в Норвуде. Она выступала третьей.

Стоит отметить, что Трусова упала с тройного акселя.

Ранее американки Габриэла Иццо и Пейдж Ридберг набрали 63.93 и 58.24 балла соответственно.

Напомним, 17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.