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Трусова набрала 74.75 балла в короткой программе на турнире в США

01:26
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Российская фигуристка Александра Трусова набрала 74.75 балла в короткой программе на U.S. International Classic в Норвуде. Она выступала третьей.

Стоит отметить, что Трусова упала с тройного акселя.

Ранее американки Габриэла Иццо и Пейдж Ридберг набрали 63.93 и 58.24 балла соответственно.

Напомним, 17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

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Евгений Козинов все материалы автора

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Трусова набрала 74.75 балла в короткой программе на турнире в США
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