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Трусова упала с тройного акселя в короткой программе на турнире в США

01:30

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова с падением исполнила короткую программу на турнире U.S. International Classic в США.

Россиянка упала с тройного акселя, а затем исполнила тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. Трусова набрала 74,75 балла за свой прокат и вышла на промежуточное первое место.

Перед Трусовой выступали американки Габриэла Иццо и Пейдж Ридберг набрали 63.93 и 58.24 балла соответственно.

Напомним, 17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

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Евгений Козинов все материалы автора Анастасия Рацкевич все материалы автора

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