Фигуристка из Индии установила антирекорд по баллам за технику на этапе «Гран-при» в Красноярске

Индийская фигуристка Парри Срохи набрала рекордно низкую оценку за технику в короткой программе на этапе юниорского «Гран-при» в Красноярске.

В постановке Megapolis в исполнении Bel Suono были заявлены аксель, флип, и каскад из лутца и риттбергера. Все прыжки планировались в один оборот.

В итоге 17-летняя спортсменка сделала аксель в пол оборота (не полтора, чтоб считаться одиночным), и лутц (на котором ей поставили еще и неверное ребро). По правилам, прыжки в один оборот не засчитываются — поэтому фигуристка не набрала баллов за прыжковые элементы. Судьи оценили лишь дорожку шагов по базовой стоимости — но из-за низких GOE базовые 1,5 в протоколе были снижены до 0,84. Остальные элементы выступления фигуристки не оценивали.

За компоненты Срохи получила 6,91 и в сумме — 7,75 балла. Общая оценка за прокат не является историческим минимумом — в 2019 году на этапе юниорского «Гран-при» в Лейк-Плэсиде представительница Индии Харшита Равтани получила за свое выступление 7,49 балла.

Парри Срохи — чемпионка Индии-2019. Она занимается фигурным катанием с 2017 года.