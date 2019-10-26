Трусова довольна своей короткой программой на этапе «Гран-при» в Канаде

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свою короткую программу на этапе «Гран-при» в Канаде. 15-летняя спортсменка показала результат 74,40 балла.

— Я довольна своим выступлением сегодня, но я продолжу работать над своими вращениями, катанием на коньках и надеюсь скоро сделать тройной аксель, — Я долго ждала, чтобы иметь возможность конкурировать на высшем уровне, и мне это очень нравится.