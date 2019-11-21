Тройной аксель на полу от юной Туктамышевой. Она делала его еще 12 лет назад

В фан-аккаунте чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой появилось видео, на котором фигуристка пробует делать тройной аксель на полу. Ролик датирован 2007 годом.

Фигуристка стала третьей на этапах серии «Гран-при» в США и Китае и практически не имеет шансов на попадание в Финал серии. До декабрьского чемпионата страны в Красноярске Туктамышева планирует выступить на турнире серии «челленджер» в Загребе (Хорватия) с 4 по 7 декабря.