Тарасова пожелала терпения Костомарову: «Он сильный духом человек!»

Тарасова отреагировала на видео тренировки Романа Костомарова на велотренажере

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала для «СЭ» появившееся видео тренировки олимпийского чемпиона Романа Костомарова на велотренажере.

«Видела это видео. Роман — сильный духом человек! Об этом нужно говорить! Хочу пожелать ему терпения и здоровья», — сказала Тарасова «СЭ».

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.