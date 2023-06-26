Стало известно, что за протезы использует Костомаров на последнем видео

Как стало известно «СЭ», фигуриста Романа Костомарова не собираются выписывать, пока пациент не привыкнет к протезам и психическое состояние не станет стабильным, домой его не отпустят, рассказал собеседник.

На данный момент есть временные протезы — именно они были запечатлены на видео с велотренажера, но с ними Костомарову тяжело. На данный момент ждут под заказ другую модель, легче и современнее. Также приезжали медики из Германии для консультации по протезированию.

На данный момент у Костомарова биометрические протезы, кисти также частично в протезах. Ставят их временно, чтобы фигурист тренировался. Принцип работы — от импульсов, по сути от головы работают, точнее от импульсов, которые поступают из мозга мышцам. Так как ментально Костомаров еще не не стабилен, то работа с ними продвигается с трудом, утверждает источник «СЭ».