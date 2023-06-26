Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:29

Стало известно, что за протезы использует Костомаров на последнем видео

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», фигуриста Романа Костомарова не собираются выписывать, пока пациент не привыкнет к протезам и психическое состояние не станет стабильным, домой его не отпустят, рассказал собеседник.

На данный момент есть временные протезы — именно они были запечатлены на видео с велотренажера, но с ними Костомарову тяжело. На данный момент ждут под заказ другую модель, легче и современнее. Также приезжали медики из Германии для консультации по протезированию.

На данный момент у Костомарова биометрические протезы, кисти также частично в протезах. Ставят их временно, чтобы фигурист тренировался. Принцип работы — от импульсов, по сути от головы работают, точнее от импульсов, которые поступают из мозга мышцам. Так как ментально Костомаров еще не не стабилен, то работа с ними продвигается с трудом, утверждает источник «СЭ».

Фигурное катание
Роман Костомаров
2
0
Читайте также
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова пожелала терпения Костомарову: «Он сильный духом человек!»

Авербух — о видео Костомарова из больницы: «Рома — боец, которого не сломать»
Новости
RSS RSS
Все новости