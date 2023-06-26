Фигурист Костомаров рассказал о восстановлении: «Не просто это все. Ни морально, ни физически»

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров прокомментировал то, как проходит его восстановление в больнице. Ранее появилось первое видео спортсмена с протезами. В ролике он занимается на велотренажере.

«Ох уж не просто это все... ни морально, ни физически... мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой», — написал фигурист в соцсетях.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.