Тарасова — о фигуристах Дэвис и Смолкине: «Они кто такие? Никто ими не интересуется»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о танцевальном дуэте Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

«Они кто такие? Какое место на чемпионате мира заняли, 12-е? Мы не знаем про восьмые, девятые и десятые места, что я буду про двенадцатые рассказывать, — цитирует Тарасову ТАСС. — Такие пары переходят куда хотят, никто ими не интересуется, переходят для лучших результатов. Они [Дэвис и Смолкин] уже каждый год переходят, если у них лучше будут результаты, мы только порадуемся».

Ранее The Skating Lesson сообщал, что фигуристы перешли в Академию Монреаля.

На чемпионате мира по фигурному катанию Дэвис и Смолкин заняли 12-е место в ритм-танцах, набрав 74,46 балла.