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Сегодня, 10:33

The Skating Lesson: Дэвис и Смолкин перешли в Академию Монреаля

Виктория Кравченко
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Выступающие в танцах на льду фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в Академию Монреаля, сообщается на странице The Skating Lesson в соцсети Х.

Ранее фигуристы занимались с тренерским штабом во главе с Алексеем Киляковым.

В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России удовлетворил запрос Грузии на переход Дэвис и Смолкина.

На чемпионате мира по фигурному катанию Дэвис и Смолкин заняли 12-е место в ритм-танцах, набрав 74,46 балла.
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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