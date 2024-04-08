The Skating Lesson: Дэвис и Смолкин перешли в Академию Монреаля

Выступающие в танцах на льду фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в Академию Монреаля, сообщается на странице The Skating Lesson в соцсети Х.

Ранее фигуристы занимались с тренерским штабом во главе с Алексеем Киляковым.

В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России удовлетворил запрос Грузии на переход Дэвис и Смолкина.