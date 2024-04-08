The Skating Lesson: Дэвис и Смолкин перешли в Академию Монреаля
Выступающие в танцах на льду фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в Академию Монреаля, сообщается на странице The Skating Lesson в соцсети Х.
Ранее фигуристы занимались с тренерским штабом во главе с Алексеем Киляковым.
В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России удовлетворил запрос Грузии на переход Дэвис и Смолкина.
На чемпионате мира по фигурному катанию Дэвис и Смолкин заняли 12-е место в ритм-танцах, набрав 74,46 балла.
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