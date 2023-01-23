Валиева: «Кубок Первого канала — это не просто соревнование и шоу, это настоящий праздник!»

Российская фигуристка, капитан команды «Нас не догонят» Камила Валиева поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала.

«Хочу сказать несколько слов о прошедших выходных. Кубок Первого канала — это не просто соревнование и шоу, это настоящий праздник!

Событие, где мы, спортсмены, привыкшие выступать только за себя, становимся единым целым и представляем интересы команды. «Нас не догонят», вы лучшие и самые классные! Была рада стать частью команды и быть вашим капитаном.

К сожалению, из-за болезни накануне соревнований я была вынуждена отказаться от прокатов. Искренне переживала за каждого спортсмена и верила в лучший результат.

Спасибо организаторам, тренерам, родителям и, конечно, болельщикам! Без всех вас это шоу бы не было таким, каким оно получилось!» — написала Валиева в Telegram-канале.

Победу одержала команда «Красная машина», которая набрала 2344,24 балла. Капитаном была Алина Загитова. Команда Камилы Валиевой «Нас не догонят» стала второй — 2275,47 балла.