Тренер Косторной и Куницы оценил первый прокат пары на публике

Тренер пары Алена Косторная/Георгий Куница Сергей Росляков оценил выступление фигуристов на Фестивале балетов на льду в Москве и рассказал о необычном способе создания произвольной программе на следующий сезон.

— Идея программы есть, витает у воздухе. Мы ее цепляем... из космоса. (смеется) То одну часть, то другую. Но пока анонсировать не буду.

У Алены изначально парное катание было как хобби, так как она не могла тренироваться в полную силу у Елены Германовны [Буяновой]. Это было по приколу, for fun. Сейчас настрой изменился, все уже по-рабочему. Прокат их получился не самым плохим, но и показал моменты, над которыми можно работать. Пара очень перспективная. Алена сказала, что можно зацепить медали Гран-при? Я бы оценил цели даже повыше. Моя цель на эту пару — попадание в основной состав сборной России.