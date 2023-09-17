Тренер Гуменника изложила свое видение на скандал с запретом программы под Rammstein

Тренер фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко в разговоре с журналистами объяснила ситуацию с запретом на исполнение короткой программы своего ученика под музыку группы Rammstein на контрольных прокатах сборной России.

— Письмо было от Картушина (Администратор фан-сообщества Софьи Самоделкиной. — Прим. «СЭ»). Мне сказали сначала, что от депутата, теперь оказывается, что не депутат. Я сделала комментарий. Неприятно, что Тамара Николаевна получилась как злыдень. Думаю, она нас уберегала, чтобы ситуация не случилась перед соревнованиями. Как мудрый человек.

— Есть желание бороться за программу?

— Мне очень хочется, чтобы он катал эту программу. Но чье решение это должно быть... Кто должен? Я не знаю. Решение должно быть справедливым. Все в ожидании находятся. Мы ищем вторую программу.

— А нет варианта просто идти с Rammstein, если не против федерация, Первый канал?

— Мне надо подумать, настолько ли я смелая.

— А кого бояться?

— Надо подумать и об этом. Здесь с плеча рубануть... За мной спортсмен стоит. Была бы одна — давно бы рубанула.

На контрольных прокатах сборной России Гуменник показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не выступил под музыку Rammstein «по не зависящим от него причинам».