Фигурное катание, контрольные прокаты: музыка к программам спортсменов

Фигуристы представили программы на сезон 2023 / 2024 на контрольных прокатах сборной России. Некоторые спортсмены выступили со старыми постановками, но большинство все-таки показало новые. «СЭ» представляет музыкальную подборку с композициями, под которые поставлены новые программы.

Женщины:

Софья Акатьева

Короткая программа — Арам Хачатурян «Маскарад: Вальс» в исполнении Марка Эрмлер и оркестра Большого театра

Произвольная программа — не выступала.

Майя Хромых

Короткая программа — Селин Дион «Ashes»

Произвольная программа — Kovacs «My Love», «The Devil You Know»

Елизавета Туктамышева

Короткая программа — Souduk «Небо, я»

Произвольная программа — Игорь Крутой «Одиночество»

Ксения Синицына

Короткая программа — Фридерик Шопен «Nocturne No. 15 in F Minor, Op. 55 No. 1» в исполнении Daniel Barenboim

Произвольная программа — Gaby Moreno «Quiz?s, Quiz?s, Quiz?s», Ann Reynolds & Clave Gringa «Espiritu»

Анастасия Зинина

Короткая программа — Kovacs «My Love»

Произвольная программа — Te Extra?o

Алина Горбачева

Короткая программа — Derek Fiechter «Pharaoh Ramses II»

Произвольная программа — Armand Amar «La Terre vue du ciel», Jichan Park «The Final Game», саундтрек к сериалу «Ход королевы»

Софья Муравьева

Короткая программа — Eternal Eclipse «Horizon of Memories»

Произвольная программа — Wiked Game, Christian Reindl & Lucie Paradis «Gefion»

Вероника Жилина

Короткая программа — Tommee «I cant help falling in love with you»

Произвольная программа — Майкл Джексон «Earth Song», «In The Closet», «Dangerous», «Smooth Criminal»

Камила Валиева

Короткая программа — Everybody Loves an Outlaw «I See Red»

Произвольная программа — Людвиг Йоранссон «Wakanda», Rihanna «Lift Me Up», саундтрек из фильма «Черная пантера»

Аделия Петросян

Короткая программа — Майкл Джексон «Earth Song», «They Don't Care About Us»

Произвольная программа — Леонид Левашкевич «Февраль».

Мужчины:

Петр Гуменник

Короткая программа — Eternal Eclipse «Dawn of Faith»

Произвольная программа — Charlie Mole «Extravaganza», саундтрек к фильму «Дориан Грей».

Марк Кондратюк

Короткая программа — Brand X Music «Cantos de Fuego»

Произвольная программа — The Dark Tenor «Ode an die Freude»

Макар Игнатов

Короткая программа -Michael Buble «My Funny Valentine»

Произвольная программа — Imagine Music «Habanera», «Кармен»

Александр Самарин

Короткая программа — «Яблочко»

Произвольная программа — Harold Faltermeyer «Axel F», Tears for Fears «Shout», Sebastian B?hm «Sweet Dreams»

Григорий Федоров

Короткая программа — Viva «Аллилуя»

Произвольная программа — Tito & Tarantula «After Dark», Zucchero & Man? «Baila Morena», саундтрек к фильму «От заката до рассвета»

Глеб Лутфуллин

Короткая программа — Шарль Азнавур «La Boheme»

Произвольная программа — Edo Notarloberti «Rose and Air», «Dark Tango», Hurts «The Water»

Артем Ковалев

Короткая программа — Hugh Jackman & The Greatest Showman Ensemble «From now on», саундтрек к фильму «Величайший шоумен»

Произвольная программа — Josh Groban «Remrmber»

Андрей Мозалев

Короткая программа — Apocalyptica «Romance»

Произвольная программа — Peter Gabriel «My Body Is a Cage», Marcel Dettmann & Ben Klock «The Room»

Матвей Ветлугин

Короткая программа — Henrik Wikstrom & Steve Martin «Last Tango In Paris»

Произвольная программа — Secret Garden «Appassionata»

Илья Яблоков

Короткая программа — Эннио Морриконе «The Ecstasy of Gold», саундтрек к фильму «Хороший, плохой, злой»

Произвольная программа — Bee Gees «Stayin' Alive», Tom Jones «Ain't No Sunshine When She's Gone», Glee Cast «Shout»

Евгений Семененко

Короткая программа — Bruno Pelletier «Le clown»

Произвольная программа — Radiohead «Talk Show Host», Keine K?nstlerinformation «O Verona», Desiree Weekes «Kissing You», Mundy «Escape From Montua», саундтрек к «Ромео и Джульетте»

Дмитрий Алиев

Короткая программа — Любэ «А река течет»

Произвольная программа — Josh Groban «Caruso»

Спортивные пары

Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Короткая программа — Людвиг ван Бетховен «Ода к радости»

Произвольная программа — Александр Галлямов — Rick Wakeman «Love's Dream», мюзикл «Листомания»

Дарья Бояринцева — Роман Плешков

Короткая программа — Людвиг ван Бетховен «Anna?s Appassionata» в исполнении Анны Федоровой

Произвольная программа — Anne-Sophie Versnaeyen & Gabriel Saban «A Taste of Elegance», Антонио Вивальди «Шторм» в исполнении 2Cellos

Карина Акопова — Никита Рахманин

Короткая программа — Кармен

Произвольная программа — A. R. Rahman «Latika's Theme (feat. Suzanne)», «Ringa Ringa (feat. Alka Yagnik & Ila Arun)», «Jai Ho! (You Are My Destiny) [feat. Nicole Scherzinger]», саундтрек к фильму «Миллионер из трущоб»

Елизавета Осокина — Артем Грицаенко

Короткая программа — Шарль Азнавур «La Boh?me» (ремикс)

Произвольная программа — Seal «It's a Man's Man's Man's World»

Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Короткая программа — Burkhard Dallwitz «Underground / Storm», саундтрек к «Шоу Трумана»

Произвольная программа — Имре Кальман «Сильва»

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Короткая программа — Шарль Азнавур «La Boh?me»

Произвольная программа — Антонио Вивальди «Времена года» в обработке Макса Рихтера

Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

Короткая программа — Айдар Гайнуллин «Libertango»

Произвольная программа — Ramin Djawadi «Light of the Seven», Florence + the Machine «Jenny of Oldstones», саундтрек к «Игре престолов»

Алена Косторная — Георгий Куница

Короткая программа — Kadebostany «Crazy In Love»

Произвольная программа — Lorde «Flicker (Kanye West Rework)», DJ Blue — The Hunger Games, саундтрек к фильму «Голодные игры»

Таисия Собинина — Денис Ходыкин

Короткая программа — Klergy & Valerie Broussard «The Beginning of the End»

Произвольная программа — Trevor Jones «Cleopatra» (саундтрек из фильма «Клеопатра»), Marco Beltrami «Hathor's Theme» (саундтрек к фильму «Боги Египта»), Jerry Goldsmith & Orchestra — Mumia Attack (саундтрек к фильму «Мумия»)

Танцы на льду

Аннабель Морозов — Игорь Еременко

Ритм-танец — Queen — Another One Bites the Dust / Body Language / Under Pressure

Произвольный танец — Christian Reindl & Lucie Paradis «Freya», Ursine Vulpine & Annaca «Wicked Game»

Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

Ритм-танец — Queen — Cool Cat, Earth, Wind & Fire — Let's Groove

Произвольный танец — Power-Haus «Can You See Me (feat. Duomo)», Musica Nuda «Bach Aire»

Ирина Хавронина — Девид Нарижный

Ритм-танец — Майкл Джексон — The Way You Make Me Feel / Man In the Mirror / Beat It

Произвольный танец — Power-Haus & Christian Reindl «Obscura», «Iduna (feat. Christian Reindl & Lucie Paradis)»

Александра Прокопец — Александр Васькович

Ритм-танец — Дженнифер Уорнс и Билл Медли — (I've Had) The Time Of My Life, Arabesque — Midnight Dancer

Произвольный танец — Muse «Ruled By Secrecy»

Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

Ритм-танец — Сэм Браун — Stop, Art of Noise — Kiss (feat. Том Джонс)

Произвольный танец — Chase Holfelder «I Will Always Love You»

Софья Шевченко — Андрей Ежлов

Ритм-танец — Тина Тернер — The Best, The Weather Girls — It's Raining Men

Произвольный танец — Kandace Springs «I Put a Spell On You (feat. David Sanborn)»

Александра Степанова — Иван Букин

Ритм-танец — Бобби Макферрин — Don't Worry Be Happy, MC Hammer — U Can't Touch This

Произвольный танец — Les 7 Doigts «Time out, Dive (Russian Cradle)», саундтрек к цирковому шоу «Пассажиры»

Екатерина Миронова — Евгений Устенко

Ритм-танец — Гвен Гатри — Peanut Butter, Vicious Pink Phenomena — Can't You See, Ottawan — D.I.S.C.O

Произвольный танец — Александр Деспла «The Shape of Water», «Without You»

Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

Ритм-танец — Joshuan Popomeya — Funkytown, Сэм Браун — Stop

Произвольный танец — Hi-Finesse «Believe», Halsey «Castle»