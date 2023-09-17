Гуменник о скандале с программой под Rammstein: «Нет официальной информации, что под эту музыку нельзя катать»

Победитель финала Гран-при России Петр Гуменник в разговоре с журналистами высказался о том, что не смог показать короткую программу под музыку группы Rammstein на контрольных прокатах сборной России.

— Мне сегодня передали, что многие спортсмены поддержали меня, — сказал Гуменник. — Надеюсь, что как-нибудь эта ситуация повернется, что мне будет разрешено катать [программу]. Пока я даже не знаю, кто это запретил, каким образом, и поэтому не могу пока ничего сказать. Нет официальной информации, что нельзя использовать музыку, сочиненную или исполняемую Rammstein. Или каких-то других исполнителей.

На контрольных прокатах сборной России Гуменник показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не выступил под музыку Rammstein «по не зависящим от него причинам».