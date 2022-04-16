Тренер Алексей Мишин рассказал о состоянии фигуриста Евгения Семененко

Тренер Алексей Мишин рассказал о состоянии фигуриста Евгения Семененко после падения.

Во время ледового шоу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Семененко попытался сделать прыжок в четыре оборота, но неудачно приземлился и ударился головой об лед. Спортсмен также дважды упал, пытаясь встать.

«Женя очень сильно ударился», — сказал Мишин РИА Новости.

Семененко увезли на каталке после шоу. Продюсер и ведущая шоу «Союз чемпионов» Яна Рудковская сообщила о состоянии Евгения Семененко после падения на гала-концерте.