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Сегодня, 20:44

Тренер Алексей Мишин рассказал о состоянии фигуриста Евгения Семененко

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер Алексей Мишин рассказал о состоянии фигуриста Евгения Семененко после падения.

Во время ледового шоу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Семененко попытался сделать прыжок в четыре оборота, но неудачно приземлился и ударился головой об лед. Спортсмен также дважды упал, пытаясь встать.

«Женя очень сильно ударился», — сказал Мишин РИА Новости.

Семененко увезли на каталке после шоу. Продюсер и ведущая шоу «Союз чемпионов» Яна Рудковская сообщила о состоянии Евгения Семененко после падения на гала-концерте.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220416/semenenko-1783915062.html
Алексей Мишин (фигурное катание)
Евгений Семененко
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