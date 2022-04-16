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Сегодня, 20:28

Рудковская будет сообщать зрителям шоу Плющенко о состоянии Семененко

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Ведущая шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге Яна Рудковская сообщила, что фигурист Евгений Семененко после падения с четверного тулупа находится на пути в больницу, и пообещала сообщать о его состоянии здоровья.

— Женя находится на пути в 17-ю больницу. Он в сознании, будем сообщать о его состоянии, — сказала Рудковская.

После исполнения четверного тулупа фигурист упал, ударился головой об лед, попытался встать, но упал в зрителей в первом ряду.

Евгений Семененко
Яна Рудковская
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