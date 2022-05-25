Мишин — о переизбрании Горшкова: «Надеюсь на бесконечное сотрудничество с ним»
Тренер Мишин желает, чтобы его содружество с Горшковым продолжалось бесконечно
Заслуженный тренер России Алексей Мишин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переизбрание Александра Горшкова на пост главы ФФККР.
«Я знаком с Сашей Горшковым и Александром Георгиевичем Горшковым всю свою спортивную жизнь и хочу, чтобы наше содружество продолжалось бесконечно», — сказал Мишин «СЭ»
75-летний Горшков занимает пост главы ФФККР с 2010 года. Он является первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду. Отчетно-выборная конференция ФФККР состоялась сегодня, 25 мая.
В комментарии «СЭ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Горшкова с переизбранием на пост главы ФФККР.
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