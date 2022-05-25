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Сегодня, 16:09

Мишин — о переизбрании Горшкова: «Надеюсь на бесконечное сотрудничество с ним»

Тренер Мишин желает, чтобы его содружество с Горшковым продолжалось бесконечно
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер России Алексей Мишин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переизбрание Александра Горшкова на пост главы ФФККР.

«Я знаком с Сашей Горшковым и Александром Георгиевичем Горшковым всю свою спортивную жизнь и хочу, чтобы наше содружество продолжалось бесконечно», — сказал Мишин «СЭ»

75-летний Горшков занимает пост главы ФФККР с 2010 года. Он является первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду. Отчетно-выборная конференция ФФККР состоялась сегодня, 25 мая.

В комментарии «СЭ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Горшкова с переизбранием на пост главы ФФККР.

Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
Алексей Мишин (фигурное катание)
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