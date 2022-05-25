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Сегодня, 15:59

Тарасова поздравила Горшкова с переизбранием на пост главы ФФККР

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на переизбрание Александра Горшкова на пост главы ФФККР.

«Я рада этой новости. Он профессионально грамотный человек, очень честный и очень добрый. Александр хорошо разбирается в том виде, которому он служит», — сказала Тарасова «СЭ».

75-летний Горшков занимает пост главы ФФККР с 2010 года. Он является первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду.

Отчетно-выборная конференция ФФККР состоялась сегодня, 25 мая.

Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
Татьяна Тарасова
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