Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на переизбрание Александра Горшкова на пост главы ФФККР.

— Сейчас во многих спортивных Федерациях проходят выборы, но часто это делают на безальтернативной основе. На благо ли это Федерациий, в данном случае — фигурного катания?

— На сегодняшний день Федерация работает, результат мы видим, поэтому что-то менять пока не особо нужно, — сказала Слуцкая «СЭ». — Во-вторых, а кто из кандидатов был?

— Так по сути и не было.

— Ну вот видите. Наверно, пока еще нет альтернативы, человека, который мог бы сменить Александра Георгиевича. На сегодняшний день это достойный выбор. Федерация прекрасно работает. Раз есть результаты, и мы видим наших спортсменов, которые могут прекрасно готовиться, имеют лед и возможность выступать — наверно, этим и оценивается рейтинг Федерации. Может, через какое-то время придет еще кто-то, кто сможет вдохнуть новую жизнь, что-то предложить. Но на сегодняшний день это хороший выбор.

75-летний Горшков занимает пост главы ФФККР с 2010 года. Он является первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду.