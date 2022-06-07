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Сегодня, 12:37

Косторная считает правильным решение о поднятии возрастного ценза в фигурном катании

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная согласна с решением Международного союза конькобежцев (ISU) поднять возрастной ценз для фигуристов с 15 до 17 лет.

«В целом считаю, что решение о повышении минимального возраста правильное. Все-таки дети должны соревноваться с детьми, а взрослые со взрослыми. Но в нашем виде спорта дети работают наравне со взрослыми, хотя в целом таковыми не являются, а в итоге страдает здоровье, многие рано уходят из спорта, карьера фигуриста заканчивается намного раньше, чем могла бы. Дети должны оставаться детьми, ведь они даже не могут отвечать за свои решения», — цитирует ТАСС Косторную.

Конгресс ISU 7 мая принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет. Аналогичный возрастной ценз будет действовать на соревнованиях по конькобежному спорту и шорт-треку. За поднятие минимального возраста для фигуристов выступили 100 членов конгресса, 16 представителей проголосовали против нововведения.

Источник: https://tass.ru/sport/14842495
Фигурное катание
Алена Косторная
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