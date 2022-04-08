Роднина о тренерской карьере Авербуха: «Видимо, «Ледниковый период» закончился, надо работу искать»

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение бывшего фигуриста и продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Видимо, «Ледниковый период» закончился, надо работу искать (смеется). Постановки — это одно. А тренер — это совершенно другое. У него есть опыт. В первую очередь он катался сам. Это важно. Получится ли? Поживем-увидим. Куда бежать впереди паровоза? Посмотрим и все увидим», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее, 8 апреля, 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры. Специалист сообщил, что будет работать вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой.