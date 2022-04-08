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Сегодня, 18:54

Роднина о тренерской карьере Авербуха: «Видимо, «Ледниковый период» закончился, надо работу искать»

Роднина отреагировала на решение Авербуха начать тренерскую карьеру
Артем Бухаев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение бывшего фигуриста и продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

«Видимо, «Ледниковый период» закончился, надо работу искать (смеется). Постановки — это одно. А тренер — это совершенно другое. У него есть опыт. В первую очередь он катался сам. Это важно. Получится ли? Поживем-увидим. Куда бежать впереди паровоза? Посмотрим и все увидим», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее, 8 апреля, 48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры. Специалист сообщил, что будет работать вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой.

Илья Авербух
Ирина Роднина
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