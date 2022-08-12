Роднина: «Интерес к фигурному катанию упал из-за отсутствия российских спортсменов!»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснила, как отстранение российских спортсменов отразится на фигурном катании.

«Есть федерации, которые здорово проигрывают от отсутствия российских спортсменов. Например, в фигурном катании все дико обрадовались, когда узнали, что не будет российских спортсменов. В ином случае им просто не подойти к женскому пьедесталу. А тут все подряд подходят! Естественно, они поддерживают отстранение. Но интерес к фигурному катанию теперь упал. Рекламодатели же тоже понимают это. Аудитория не та, охваты тоже. Посмотрите, американцы выиграли в парном катании третий раз за всю историю! А все почему? Не было спортсменов из Китая и России, которые обычно и занимают пьедестал», — сказала Роднина «СЭ».

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из турниров под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России. Другие федерации допустили спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе.