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Навка сравнила выступления Валиевой и Загитовой в шоу «Аленький цветочек»

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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сравнила выступления российских фигуристок Камилы Валиевой и Алины Загитовой в главной роли ледового спектакля «Аленький цветочек».

Шоу Навки «Аленький цветочек» проходит в Сочи с начала июля. В июле в роли Настеньки выступала Валиева, а в августе ее сменила Загитова.

«Каждая Настенька прекрасна по-своему, — приводит слова Навки РИА «Новости Спорт». — Валиева совсем юная, нежная, но тем не менее в ней столько такой сумасшедшей девственной энергии, которая тебя с ног до головы окутывает мурашками! Загитова, наша любимица, олимпийская чемпионка, конечно, уже взрослая, ощущает себя по-другому, чувственная. Мне кажется, что люди должны увидеть и ту Настеньку, и эту. В каждой есть своя прелесть».

20-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой в одиночном катании, чемпионкой мира и Европы. 16-летняя Валиева — олимпийская чемпионка в командном соревновании, чемпионка Европы.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220811/zagitova-1808794085.html
Фигурное катание
Алина Загитова
Камила Валиева
Татьяна Навка
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