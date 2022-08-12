Навка сравнила выступления Валиевой и Загитовой в шоу «Аленький цветочек»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сравнила выступления российских фигуристок Камилы Валиевой и Алины Загитовой в главной роли ледового спектакля «Аленький цветочек».

Шоу Навки «Аленький цветочек» проходит в Сочи с начала июля. В июле в роли Настеньки выступала Валиева, а в августе ее сменила Загитова.

«Каждая Настенька прекрасна по-своему, — приводит слова Навки РИА «Новости Спорт». — Валиева совсем юная, нежная, но тем не менее в ней столько такой сумасшедшей девственной энергии, которая тебя с ног до головы окутывает мурашками! Загитова, наша любимица, олимпийская чемпионка, конечно, уже взрослая, ощущает себя по-другому, чувственная. Мне кажется, что люди должны увидеть и ту Настеньку, и эту. В каждой есть своя прелесть».