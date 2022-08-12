Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:12

Трусова и Кондратюк выступят в спектакле Плющенко «Лебединое озеро»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова и олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк планируют принять участие в спектакле «Лебединое озеро» — проекте Евгения Плющенко.

Шоу будет проходить в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге с 3 по 7 января 2023 года.

Соответствующая информация появилась на сайте билетного оператора — на афише можно увидеть фотографии Трусовой, Кондратюка и Плющенко.

Фигурное катание
Александра Трусова
Евгений Плющенко
Марк Кондратюк
1
5
Читайте также
10 фактов о смехе: как веселье влияет на здоровье
Новый Кубок России — турнир-монстр для Москвы и Санкт-Петербурга. Региональные клубы выкинули на обочину 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова выразила благодарность за вручение ордена Дружбы

Роднина: «Интерес к фигурному катанию упал из-за отсутствия российских спортсменов!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости