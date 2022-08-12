Трусова и Кондратюк выступят в спектакле Плющенко «Лебединое озеро»

Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова и олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк планируют принять участие в спектакле «Лебединое озеро» — проекте Евгения Плющенко.

Шоу будет проходить в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге с 3 по 7 января 2023 года.

Соответствующая информация появилась на сайте билетного оператора — на афише можно увидеть фотографии Трусовой, Кондратюка и Плющенко.