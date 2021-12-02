Траньков об отмене финала «Гран-при» в Осаке: «Все к этому готовились»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить финал «Гран-при» по фигурному катанию в японской Осаке.

«Были слухи о возможной отмене финала «Гран-при», — приводит слова Транькова «Чемпионат». — Все уже к этому готовились и ждали окончательного решения. Уже не первые соревнования отменяются за последние два года, как появился коронавирус. Понятно, что фигуристы расстраиваются, но отменялись чемпионат мира, чемпионат Европы. Это уже не является экстремальной ситуацией».

Также он высказался об опасениях за отмену зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

«Мы живем в таком мире, что опасения есть всегда. Спортсеном и тренерам остается тренироваться и следить за тем, как будет складывается ситуация», — сказал он.

Финал «Гран-при» должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря. Согласно заявлению на официальном сайте ISU, соревнования отменены из-за эпидемиологической ситуации на фоне появления нового «омикрон» — штамма коронавируса.