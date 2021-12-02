Тарасова — о критике Алины Загитовой: «На всякое дерьмо не хочется обращать внимание»
15:24
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на критику в адрес Алины Загитовой.
19-летняя спортсменка показала подписчикам зажигательный танец в откровенном черном купальнике.
«Критика в сторону Алины Загитовой? А что в купальнике нельзя что ли сниматься? На всякое дерьмо не хочется обращать внимание. Людям делать нечего», — сказала Тарасова «СЭ».
Алина Загитова является олимпийской чемпионкой-2018 по фигурному катанию. Сейчас она ведет шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».
TikTok-аккаунт Загитовой насчитывает почти 200 тысяч подписчиков.
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