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Тарасова — о критике Алины Загитовой: «На всякое дерьмо не хочется обращать внимание»

15:24
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на критику в адрес Алины Загитовой.

19-летняя спортсменка показала подписчикам зажигательный танец в откровенном черном купальнике.

«Критика в сторону Алины Загитовой? А что в купальнике нельзя что ли сниматься? На всякое дерьмо не хочется обращать внимание. Людям делать нечего», — сказала Тарасова «СЭ».

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой-2018 по фигурному катанию. Сейчас она ведет шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».

TikTok-аккаунт Загитовой насчитывает почти 200 тысяч подписчиков.

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