Москвина призвала не расстраиваться из-за отмены финала «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке
Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить финал «Гран-при» по фигурному катанию в японской Осаке.
«Продолжаем жить, перестраиваемся, — приводит слова Москвиной ТАСС. — Ждали солнышко, пошел дождь. И что? Одеваем плащ, берем зонт и идем. Живем дальше, ничего не случилось. Волосы не рвем, их и так мало осталось».
По словам тренера, российские фигуристы отдохнут и начнут подготовку к чемпионату России.
«Мы планировали лететь 10 часов до Владивостока, потом обратно. А теперь мы проведем некоторые мероприятия и будем спокойно готовиться к чемпионату России», — заключила собеседница ТАСС.
Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Петербурге с 21 по 26 декабря.
Финал «Гран-при» должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря. Согласно заявлению на официальном сайте ISU, соревнования отменены из-за эпидемиологической ситуации на фоне появления нового «омикрон» — штамма коронавируса.
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