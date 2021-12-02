Москвина призвала не расстраиваться из-за отмены финала «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить финал «Гран-при» по фигурному катанию в японской Осаке.

«Продолжаем жить, перестраиваемся, — приводит слова Москвиной ТАСС. — Ждали солнышко, пошел дождь. И что? Одеваем плащ, берем зонт и идем. Живем дальше, ничего не случилось. Волосы не рвем, их и так мало осталось».

По словам тренера, российские фигуристы отдохнут и начнут подготовку к чемпионату России.

«Мы планировали лететь 10 часов до Владивостока, потом обратно. А теперь мы проведем некоторые мероприятия и будем спокойно готовиться к чемпионату России», — заключила собеседница ТАСС.

Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Петербурге с 21 по 26 декабря.

Финал «Гран-при» должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря. Согласно заявлению на официальном сайте ISU, соревнования отменены из-за эпидемиологической ситуации на фоне появления нового «омикрон» — штамма коронавируса.