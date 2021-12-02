Финал «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке отменен
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене финала «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке (Япония).
Согласно заявлению на официальном сайте ISU, соревнования отменены из-за эпидемиологической ситуации на фоне появления нового «омикрон» — штамма коронавируса. В связи с тем что японские власти с 30 ноября закрыли границы для иностранцев из-за риска распространения инфекции, возникли сложности с организацией мероприятия. Японская федерация фигурного катания пыталась найти решение проблемы, однако пришла к выводу, что не сможет организовать финал «Гран-при».
ISU выразил благодарность Японской федерации фигурного катания за сотрудничество и заявил, что постарается организовать проведение финала «Гран-при» в конце сезона. Союз выступит с заявлением о принятом решении позднее.
Финал «Гран-при» должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря.
Дополнительная информация:
https://www.isu.org/isu-news/news/145-news/13833-isu-grand-prix-of-figure-skating-final-2021-osaka-japan-cancellation?templateParam=15
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