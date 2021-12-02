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Финал «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке отменен

Финал «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке отменен из-за нового штамма коронавируса
11:09

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене финала «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке (Япония).

Согласно заявлению на официальном сайте ISU, соревнования отменены из-за эпидемиологической ситуации на фоне появления нового «омикрон» — штамма коронавируса. В связи с тем что японские власти с 30 ноября закрыли границы для иностранцев из-за риска распространения инфекции, возникли сложности с организацией мероприятия. Японская федерация фигурного катания пыталась найти решение проблемы, однако пришла к выводу, что не сможет организовать финал «Гран-при».

ISU выразил благодарность Японской федерации фигурного катания за сотрудничество и заявил, что постарается организовать проведение финала «Гран-при» в конце сезона. Союз выступит с заявлением о принятом решении позднее.

Финал «Гран-при» должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.isu.org/isu-news/news/145-news/13833-isu-grand-prix-of-figure-skating-final-2021-osaka-japan-cancellation?templateParam=15

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Иван Торопцев все материалы автора
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