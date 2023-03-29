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Сегодня, 18:15

Тарасова: «Трусовой хорошо бы появиться хоть где-то на соревнованиях»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос «СЭ», стоит ли серебряному призеру Олимпийских игр Александре Трусовой сменить группу, чтобы выступать на международных соревнованиях.

«Стоит ли Александре Трусовой перейти в другую группу, чтобы попасть на международные соревнования? Саша вообще в этом году не появилась. Трусовой хорошо бы появиться хоть где-то на соревнованиях», — сказала Тарасова «СЭ».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.

Александра Трусова
Татьяна Тарасова
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