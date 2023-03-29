Тарасова: «Трусовой хорошо бы появиться хоть где-то на соревнованиях»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос «СЭ», стоит ли серебряному призеру Олимпийских игр Александре Трусовой сменить группу, чтобы выступать на международных соревнованиях.

«Стоит ли Александре Трусовой перейти в другую группу, чтобы попасть на международные соревнования? Саша вообще в этом году не появилась. Трусовой хорошо бы появиться хоть где-то на соревнованиях», — сказала Тарасова «СЭ».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.