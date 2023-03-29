Авербух призвал провести в будущем чемпионат мира по шоу-программам

Российский тренер и хореограф, чемпион мира Илья Авербух в интервью «СЭ» высказался о возможности проведения чемпионата мира по шоу-программам в фигурном катании.

— Это прекрасная идея, и думаю, в нынешних условиях турнир был очень нужен и он еще сильнее обогащает ребят. Он должен стоять особняком, это не любительские соревнования, скорее профессиональные. Такие профессиональные турниры проводились, как мы знаем, много раз в США, Канаде, и в них ISU запрещает принимать участие любителям.

Сейчас такой турнир вроде чемпионата мира, конечно, возможен. Как только мы вернемся под эгиду ISU — надеюсь, в скором времени, — то пойдет долгое согласование, потому что любителям не разрешается выступать в таких турнирах, где выставляются оценки не по системе ISU. Я с этой идеей носился достаточно давно, но возможности совмещения любителей и профессионалов не было. Поэтому вполне возможно, что сыграла просто уникальность этого сезона. Если ISU возьмет на вооружение эту идею, то думаю, от этого все только выиграют. Это был бы уникальный турнир, который пользовался бы колоссальным интересом. И у нас были бы очень высокие шансы. И он бы продлевал карьеру любимым фигуристам, которые завершили выступления на соревнованиях.

Поэтому сама идея замечательная, воплощение ее, на мой взгляд, на очень высоком уровне. Это первый турнир, и он будет дорабатываться, но есть успех, есть интерес, и здесь правда стоит поблагодарить федерацию и Первый канал. И, конечно, членов жюри — большая честь показывать свою работу каждому из них, — отметил Авербух.

18 марта прошел российский турнир по шоу-программам, который выиграл Алексей Ягудин с программой Авербуха.